Posada a punt dels refugis

El Govern contracta joves els mesos de juliol i agost per mantenir els 21 refugis del país en bones condicions. Aquest any s’han seleccionat 23 persones de les 42 que s’hi van presentar.

Les tasques que realitzen són reparar els panys de les finestres, les filtracions de les teulades, ara s’estan canviant les llars de foc per estufes perquè són més segures, també senyalitzen si les fonts són amb aigua no tractada i reposen els elements de la farmaciola perquè tothom que arribi al refugi es pugui servir. I ocasionalment senyalitzen els camins del GR (gran recorregut).

Als refugis sempre van de dos en dos perquè fer-ho sol seria perillós. L’Albert Pla els indica cada dia als refugis que ha d’anar cada grup i les tasques que han de fer seguint les necessitats de cada refugi.

Hem pogut parlar amb dues de les treballadores que aquest estiu estan cuidant dels refugis. Per iniciar el dia “quedem al despatx i ens reparteixen les tasques que ha de fer cada grup i després ens separem on ens toca. Depèn de la necessitat del refugi potser cal només netejar i baixar la brossa”, explica Elia Reinoso Manzanares, una de les joves treballadores. Hi ha tres refugis que són els més freqüentats, el de Cabana Sorda, el de Fontverd i el d’Ensagents, per aquest motiu aquests refugis s’han de fer cada setmana. El material que es necessita per fer el manteniment es troba als refugis i si en algun moment s’acaba se senyalitza perquè el següent equip ho pugi durant el seu torn. No és la primera feina de l’Elia, ja ha fet de monitora durant tres estius a Aina. “Estic supercontenta perquè m’he trobat gent que coneixia i ens ho estem passant superbé”, comenta.

La Martina Costa Torres acompanya l’Elia en aquesta feina i l’any passat ja va treballar als refugis durant l’estiu. Recalca que en els equips “és important que tres persones tinguin experiència i les altres tres no, perquè així els que la tenen ensenyen als companys que mai ho han fet, i així s’aprèn molt ràpid”.

A la muntanya hi ha molta quantitat de residus a la gent encara li falta molta conscienciació. La gent ha de ser conscient d’on va i ha de saber que al marxar s’ha d’emportar la brossa que ha generat. Cal destacar que també fan col·laboracions amb el medi natural. Un exemple seria quan ajuden a fer les repoblacions de truites. Aquesta col·laboració surt de la seva rutina habitual i aprenen coses sobre com funciona el medi ambient des d’una altra perspectiva.