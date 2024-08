Pla per reforçar el departament de Tributs

El ministre de Finances, Ramon Lladós, destaca que el 31 de juliol va acabar la campanya de recaptació de l’impost de societats sense incidències. Però el departament de Tributs i Fronteres ha hagut de tornar a solucionar mancances aquest any que van afectar l’atenció a l’usuari i està immers en un procés de reforços per evitar nous problemes que abasten tres àmbits: la plantilla, l’atenció telefònica i els tràmits digitals. “Tenim tres fronts en què estem treballant a l’hora per donar la millor atenció als contribuents”, remarca el ministre. Quant a les persones indica que les incorporacions afecten “tota la piràmide”, amb direccions adjuntes in situ al departament de gestió, a la Baixada del Molí, i a duana, i sumant places de juristes i economistes en l’escala intermèdia per afrontar tasques de més complexitat tècnica. També hi ha en marxa un nou edicte per cobrir 14 places de duaners malgrat que admet que potser se’n cobriran “cinc o sis” i que caldrà seguir fent convocatòries. Com a la resta de cossos especials, la duana pateix les dificultats per cobrir vacants. Lladós confia en l’efecte de l’estudi de les graelles salarials que du a terme Funció Pública perquè “a partir del 2025 aquests llocs de treball siguin més competitius”.

“Seguim treballant per digitalitzar cada cop més processos i fer-los més robustos”

“El procés integrat de recaptar impostos serà més barat i més eficient quan siguem un” Ramon Lladós, Ministre de Finances

L’atenció telefònica és una segona pota i “estem preparant un mecanisme perquè totes les trucades dels contribuents es puguin, com a mínim, contestar”. S’externalitzarà una part del servei amb l’objectiu que tots els qui tenen una consulta siguin atesos encara que la resposta que necessitin se li hagi de facilitar més tard.

Però el futur passa per una digitalització cada cop més àmplia i “seguim treballant per digitalitzar cada cop més processos i fer-los més robustos”, assegura el ministre. La via telemàtica cada cop guanya més pes en els tràmits –en el cas de l’impost de societats les empreses ja hi estan obligades– però Lladós indica que encara hi ha molta consulta telefònica per resoldre dubtes i que també són sensibles amb la bretxa generacional. “Tenim, igual que a Tràmits, una filera especial per a gent gran perquè puguin ser atesos més ràpidament”, remarca.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ÚNICA

Una vella aspiració és la creació d’una agència tributària única, compartida entre el Govern i els comuns. El titular de Finances recorda que era una disposició contemplada a la Llei de bases de l’ordenament tributari del 2014, una encomana de fa una dècada encara sense resoldre. Però ara la feina s’activa amb l’objectiu de desenvolupar-la durant la legislatura. Cada comú ha assignat persones de l’equip per encetar la primera fase del treball, que consisteix a reunir les dades dels diferents processos recaptatoris de totes les administracions, les eines tecnològiques de què es disposa i el personal dedicat per elaborar una diagnosi. “Primer hem de fer aquesta foto adequada per després fer una proposta de com ho anem a poc a poc integrant tot”, advoca el ministre, que admet que voler anar massa de pressa pot suposar més problemes que solucions. Així que aposta per un procés de transició que respecti els tempos d’adaptació necessaris per no provocar el gran desordre.

Això sí, el ministre apunta que totes les parts són conscients de les bondats de la integració. “Recaptar impostos cada vegada és més tecnologia i la tecnologia val molts diners. Una sola plataforma implica una sola actualització, que els ciutadans només tenen un lloc on accedir, que només hagin de portar els documents un cop”, apunta. Com s’acabarà de dissenyar tot plegat és el que s’ha d’afinar. “Pot ser hi ha algun impost que és molt senzill i es pot integrar des del primer dia, potser n’hi ha un altre més complex, o un comú que és que tot just acaba de canviar la plataforma informàtica o un altre que entra de seguida perquè precisament l’hauria de canviar. Hem de pensar molt bé quina és la millor manera per a totes la administracions i per als ciutadans”, insisteix. El que sí que té clar és “que el procés integrat de recaptar impostos serà més barat i més eficient quan siguem un de sol que ara que som vuit”.