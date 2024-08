Desmantellada una plantació de 1.369 plantes de marihuana a Fígols i Alinyà

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un terreny amb 1.369 plantes de marihuana i 76,5 quilos de cabdells de marihuana ja assecats van descobrir els mossos d'esquadra en una zona boscosa de difícil accés a la població de Fígols i Alinyà, a la comarca de l'Alt Urgell, segons informa el cos català. Els agents van desplegar un operatiu dimarts passat que va permetre detenir sis persones, d'entre 23 i 33 anys, que es trobaven a la plantació i que estan acusades d'un delicte contra la salut pública i per pertinença a grup criminal.

Els mossos d'esquadra expliquen que el conreu de marihuana en una zona muntanyosa i aïllada del municipi, on només s'hi pot arribar a peu, es va detectar el 8 d'agost i es va preparar un dispositiu de vigilància amb drons per comprovar que era una plantació il·legal. Els agents van veure que hi havia dues zones d'actuació, ja que per un costat estaven les feixes de cultiu de les plantes i per un altre una estructura amagada al bosc "destinada a la vida quotidiana de les persones: zona de cuina, menjador, i tendes de dormir".

Els cabdells de marihuana ja assecats trobats a Fígols i AlinyàMossos d'Esquadra

El cos de seguretat català va intervenir en el moment que van considera que estava propera la recol·lecció de les plantes pel nivell de creixement que havien assolit. El dispositiu es va desplegar per la unitat d'investigació i de la unitat de seguretat ciutadana de la Seu d'Urgell amb autorització judicial i el suport d'efectius de l'àrea regional de recursos operatius (Arro) que van assegurar l'entorn i llavors es va fer l'entrada i perquisició a la plantació, exposa el comunicat.