La Creu Roja denuncia un intent de phishing amb cursos falsos

La Creu Roja Andorrana va denunciar, a través de les seves xarxes socials, concretament la xarxa X, la circulació d’un anunci fals que exposa que l’entitat ofereix cursos d’auxiliar d’infermeria durant el mes d’agost, a causa de l’escassetat de personal en aquesta època de l’any. L’entitat va denunciar l’atac de phishing, explicant que no ofereix cursos de cap mena i va demanar als usuaris que no facin click a l’anunci i sobretot no cedeixin les seves dades personals, perquè les podrien utilitzar en la seva contra. Protegir les dades personals de cadascú és important de cara a les xarxes socials.