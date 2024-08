El Concert Vibrand Music porta a la Borda del Pi el so de bandes mítiques

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte tindrà lloc el concert de Vibrand Music a la Borda del Pi a les 15.00 hores de la tarda. Es podrà gaudir de les millors vistes deixant-se portar per la música a ritme de funky, rock, swing, jazz, bossanova, reggae i soul. La banda interpretarà els temes que més agraden de bandes mítiques com Queen, Police, Kool & the Gang, entre moltes altres. Aquest grup porta anys fent versions dels grups més emblemàtics i fa una gran quantitat de concerts durant l’any. La Virginia Yañez és qui canta i també està als teclats, el Marc Milian toca el baix i el contrabaix i el Dante Falótico s’encarrega de la bateria i les percusions.

El trio s’inspira en artistes de sempre i actuals com Sting, Stevie Wonder, Jamiroquai, Bruno Mars, Aretha Franklin, Amy Winehouse o Ray Charles per fer les seves covers personalitzades. Sempre omplen els seus directes allà on van, tenen un gran poder d’atracció.