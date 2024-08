Arrestat un conductor amb una taxa de 2,02 d'alcoholèmia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha detingut aquesta setmana a set persones per delictes contra la seguretat del trànsit. Tres homes residents de 35, 46 i 49 anys van donar positiu en la prova d'alcoholèmia, sent la taxa més elevada de 2,02. Dues dones conductores, de 22 i 26 anys, també van donar positiu amb taxes superiors a 0,87. Una de les dones, també se la va arrestar com a presumpta autora contra l’Administració de Justícia en crebantar una ordenança penal de suspensió del seu permís de conduir.

El cos de seguretat ha arrestat aquesta setmana, a dos homes residents, de 30 i 34 anys, per donar positiu a la prova salivar de control de tòxics.