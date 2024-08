El raonador del ciutadà s'aproparà als joves amb una campanya a la tardor

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

En el nomenament de Xavier Cañada com a nou raonador del ciutadà, va apuntar la intenció d'acostar la institució al públic jove. Fins ara molt pocs adolescents s'han dirigit a fer-li alguna consulta. De fet, només ho ha fet un menor d'edat, segons comenta l''ombudsman'. Per aquest motiu, des de l'òrgan s'està preparant una campanya de comunicació adreçada al públic adolescent.

"Volem donar a conèixer la institució als més joves, no som una cosa per gent gran només", afirma el raonador del ciutadà. "Ells [els joves] també s'hi poden apropar. Un menor a partir de dotze anys es pot dirigir a la institució sense la necessitat dels pares", remarca el màxim dirigent de la institució.

Ja fa setmanes que s'està preparant una campanya a xarxes socials, que es podria posar en marxa cap a la tardor, perquè consideren que hi ha força desconeixement entre els joves sobre la institució del raonador del ciutadà. Fonts de la institució han explicat que es publicaran vídeos molt visuals amb un llenguatge enfocat a un perfil juvenil, en el qual el protagonista serà el raonador i també hi apareixeran alguns joves explicant casos sobre temes que els hi poden preocupar. Com per exemple, com poden aconseguir "ajudes per estudiar, ja que a vegades es troben un embull administratiu", expliquen des de l'ens que defensa els drets de la ciutadania. Ara mateix això es troba en una fase d'edició i la previsió és que es comencin a publicar cap a l'octubre.

Alhora, estan treballant amb el ministeri d'Educació perquè el raonador pugui anar a fer xerrades en els centres educatius del país. Aquesta és una altra estratègia que ha de servir per acostar-se als joves. En aquest cas, la intenció és començar a adreçar-s'hi durant el primer trimestre, però primer caldrà acordar-ho amb el ministeri.