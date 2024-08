Tancament parcial de Caldea per un incendi provocat per un electrodomèstic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Caldea resta parcialment tancat avui per un incendi petit que s'ha produït a les 4.30 hores en una sala situada al darrere de la gran llacuna. El tancament afecta la zona de l'Spa d'adults i la resta de les instal·lacions estan funcionant amb normalitat i espais com la piscina exterior estan aquest matí plenes d'usuaris. La previsió és que tot el termolúdic pugui reobrir a les 12.30 hores. El foc s'ha iniciat per un desperfecte en un electrodomèstic de tamany mitjà que s'utilitza per fabricar gel i s'ha localitzat en la sala on estava l'aparell ja que s'han activat les portes contraincendis i ha quedat bloquejat el possible pas de les flames, segons han informat des del centre termal. Els danys materials s'han limitat a la sala on estava la gelera però la fumera que han provocat les flames ha obligat a netejar i ventilar les instal·lacions.

Des de Caldea han indicat que des de les 6 del matí es treballa en la ventilació, buidatge i substitució de l'aigua de les llacunes perquè el fum ha dipositat una mena de cendra que ha fet necessari una neteja intensa de tots els espais de la zona d'Spa Adults, el que abans es coneixia com Inúu. El tancament parcial ha provocat que el termolúdic hagi hagut de fer modificacions en els horaris dels clients que havien adquirit l'entrada Caldea premium per aquest matí, que amb els canvis podran accedir-hi aquesta tarda o demà.

El vigilant del termolúdic ha donat l'avís al servei d'extinció i el cos ha desplaçat 10 efectius i 4 vehicles que en 20 minuts han aconseguit apagar les flames, segons ha indicat el cap de guàrdia. L'incendi s'ha produït una hora després que els serveis tècnics de Caldea haguessin fet un simulacre d'incendi i encara hi havia personal a les instal·lacions quan s'ha activat el foc, segons han explicat des de Caldea. I han assenyalat que els caps tècnics i els equips de seguretat que estaven al centre al moment dels fets han començat a treballar de seguida per restablir la normalitat.