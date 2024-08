L’acord amb la UE no farà canviar el transport de mercaderies

Alguns mitjans espanyols especialitzats han publicat els últims dies que en el cas d’implementar-se l’acord d’associació el transport de mercaderies quedaria integrat en la normativa europea. El Govern ho desmenteix. “La situació no canviarà”, avancen des de la secretaria d’Estat d’Afers Europeus.

Així, els convenis bilaterals que Andorra té signats amb Espanya, França, Portugal i Itàlia continuaran vigents i les exigències actuals no cauran, que és el que s’havia donat a entendre des de mitjans digitals del sector del transport.

Durant la negociació de la lletra petita de l’acord entre l’executiu i la UE, les dues parts van negociar una solució pel que fa a l’entrada i sortida de mercaderies i la càrrega i descàrrega d’articles per part dels vehicles provinents de països comunitaris. La solució acordada, però, manté els elements reguladors de la situació actual. En aquest sentit, l’article 35 del Protocol Andorra inclòs en el pacte amb la UE indica que “els 4 acords bilaterals vigents es mantindran en vigor”.

Aquests quatre acords són els esmentats: l’espanyol (signat el 2015), el francès (2000), el portuguès (2000) i l’italià (2015). Quants als drets de cabotatge terrestre, aquests no es veuran afectats per l’adaptació d’Andorra al reglament del transport de mercaderies per carretera (R1072/2009), ja que estan regits pels mateixos convenis, que seguiran invariables.

El període d’adaptació al reglament –que sí que afectaria altres aspectes– contempla un temps d’emmotllament de dos anys (“durant el temps de vigència del període transitori, la situació serà la mateixa que en l’actualitat”, apunta el text oficial).

Un exemple del marc vigent seria el d’un camió amb matrícula polonesa que entra a Andorra i descarrega la seva mercaderia. Aquest mateix camió, un cop ha quedat buit, no pot abastir-se de productes andorrans per baixar-los a Barcelona. El trasllat dels productes del Principat a Espanya l’ha de fer una empresa d’un dels dos països. Així es fa ara i l’acord amb la UE no canviarà aquesta normativa. “No hi ha d’haver cap problemàtica”, expressen des del Govern.

INFORMACIONS ERRÒNIES

Els mitjans especialitzats en informació del sector assumien en un parell d’articles que la regulació bilateral del transport de mercaderies seria administrada a través de “la llicència comunitària” i, per tant, les “autoritzacions específiques” que cal presentar actualment no serien necessàries.

Aquests mitjans han dibuixat un escenari futur equivalent al que tenen Noruega, Islàndia o Liechtenstein, països que estan exempts de “restriccions”. En el cas d’Andorra, però, el Govern ja s’ha ocupat d’aclarir que no serà així: la situació del cabotatge terrestre serà idèntica a la d’avui.