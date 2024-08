Incendi a un edifici de l'avinguda Carlemany

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers estan intervenint en un incendi en un edifici comercial situat a l'inici de l'avinguda Carlemany en la cantonada amb el carrer Sant Antoni d'Escaldes. Els fets s'han produït poc després de les tres de la tarda quan ha començat a sortir fum per les finestres de la part superior de l'immoble que té instal·lada una gran pantalla publicitària en la façana. El fum és visible des de la part frontal també des dels laterals de l'edifici que té algun espai en construcció. La fumera ha estat provocada per la crema de material de pintura utilitzat en la construcció de l'immoble i han estat els agents de policia els que han apagat el foc amb un extintor. Els bombers estan treballant ara per remullar la zona afectada, segons ha pogut saber el Diari.

El succés ha generat força expectació entre les desenes de persones que omplen l'eix comercial avui per la festivitat del pont de la Mare de Déu d'agost.

Els primers a desplaçar-se al lloc dels fets han estat dues patrulles de la policia i pocs minuts després han arribat els efectius de bombers amb dos camions. Els agents de policia i els agents de circulació d'Escaldes han establert un perímetre de seguretat per impedir que els vianants s'atansin a la zona i facilitar que els efectius d'extinció puguin treballar en l'edifici.

Les imatges de l'incendi a l'avinguda Carlemany