Els ramaders catalans clamen contra la reintroducció de l’os bru

Un atac d’os a un ramat de vaques d’Alins ha acabat amb la paciència del sindicat català Unió de Pagesos i ahir a la vall Ferrera van reclamar una reunió urgent amb el nou govern de la Generalitat per tractar la població d’ossos al Pirineu. El sector vol conèixer la xifra d’ossos que les comarques de muntanya poden acollir. El coordinador territorial de Comarques de Muntanya, Joan Guitart, va detallar que a tot el Pirineu hi ha 83 exemplars d’os, 41 dels quals al Pirineu català i va afegir que el programa Piroslife de reintroduciió de l’os va començar amb set exemplars l’any 1996.

Guitart va denunciar “la greu situació en què es troben els ramaders de muntanya pels atacs de la fauna salvatge protegida als ramats”, i en concret, pels de l’os, sense “una gestió eficient del govern català per protegir l’activitat agrària”, sense recursos per a la coexistència i sense mesures de prevenció ni de seguretat per a les persones davant els atacs d’aquests animals.

Després dels danys de l’os a vedells i ovelles aquestes últimes setmanes, el sindicat exigirà al govern català “els recursos necessaris que impedeixin que les comarques de muntanya es quedin sense pagesia ni ramaderia per aquesta causa”. Cal recordar que Unió de Pagesos va abandonar al juny els grups de treball per a la coexistència de l’os i el llop en protesta per “la mala gestió de l’Administració fins que aquesta no abordi el problema de manera realista”, ja que les mesures pal·liatives i de compensació “no són suficients davant la pèrdua dels animals”, va dir Guitart.

La nit del 18 de juliol hi va haver l’últim atac conegut d’os a la muntanya d’Alins (Pallars Sobirà), amb dos vedells morts i un de ferit; el 4 d’agost n’hi va haver un altre a Garòs (Val d’Aran), amb dues ovelles mortes. Segons dades del Departament, també va haver-hi arnes d’abelles afectades el 15 de juliol a Alt Àneu, i el 16 de juliol i el 30 de juny a la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà). Per tot, el sindicat també planteja convocar una acció de protesta a la tardor.

A la roda de premsa realitzada la Vall Ferrera també hi va assistir l’alcalde d’Alins, Manel Pérez, qui va mostrar el suport als ramaders. Pérez va dir que no té la solució a aquesta problemàtica, però va manifestar que s’ha de trobar pel bé de la continuïtat del sector. Per a l’alcalde no es poden permetre perdre cap ramader per aquesta qüestió.