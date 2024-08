El conseller Baró demana per la fiscalització dels crèdits tous

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha entrat una bateria de preguntes escrites sobre la fiscalització de la idoneïtat dels procediments d’adjudicació dels ajuts del segon programa extraordinari de crèdits tous atorgats per la pandèmia de la covid-19, després de conèixer les dades transmeses en un informe elaborat pel Tribunal de Comptes.

Baró ha demanat conèixer aspectes com la informació referida al negoci o societat, la comunicació de la informació financera o evidència d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries, el termini de la notificació de la resolució sobre l’obtenció dels ajuts i, en cas de no haver-se respectat aquest període de temps, quin ha estat el motiu. El conseller general del PS també sol·licita saber quines són les justificacions per part de Govern, o del ministeri corresponent, de les diverses observacions que fa el Tribunal de Comptes.