Cap cas de violència masclista al Punt Lila de les festes de la capital i Sant Julià

La Creu Roja Andorrana ha estat present durant el temps que portem d’estiu amb el Punt Lila, un espai de referència per informar, sensibilitzar i atendre les víctimes de violència sexista. Han instal·lat la parada a les parròquies de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Canillo, per a la celebració de les festes majors. També han demanat aquest dispositiu a la festa major d’Encamp, que va començar ahir i que finalitzarà demà. El dispositiu del punt lila s’ha complementat amb un punt de socors per crear d’aquesta manera una sinergia que agilitzi els tràmits relacionats amb la tasca d’actuar i prevenir. Aquest dispositiu sol estar a prop de la festa, però en un lloc separat, perquè els joves que necessitin anar-hi se sentin protegits, segurs i còmodes.

“Ha sigut una festa major tranquil·la, on no hi ha hagut presència

de baralles” Sofia Cortesao, Cònsol menor de Sant Julià de Lòria

El resultat, segons va informar la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofía Cortesao, va ser de 189 actuacions al llarg dels cinc dies que va durar la festa major, del 26 de juliol al 30 de juliol. Aquestes actuacions es desglossen en 80 tests d’alcohol, repartició de 80 tapagots, una mesura que està tenint prou èxit i 70 intervencions on van anar joves a demanar informació. La festa major de Sant Julià de Lòria va comptar amb tres dispositius d’actuació, el Punt Lila, el punt de socors i el Rolling And, un recurs per prevenir i sensibilitzar els joves sobre el consum d’alcohol en grans esdeveniments. Cortesao explica que “ha sigut una festa major tranquil·la, on no hi ha hagut presència de baralles ni joves patint coma etílics”. A la festa major de l’any passat tampoc es va fer cap intervenció per violència masclista a Sant Julià.

Des del comú d’Andorra la Vella van informar que durant les quatre nits de festa major, del 2 d’agost al 5 d’agost, es van adreçar al Punt Lila de la Creu Roja Andorrana un total d’11 persones per fer consultes preventives. En tres casos es va dur a terme una actuació sobre educació sexual per informar els joves. A més, apunten que en cap cas es va haver d’activar el protocol de violència masclista. I que entre el Rolling And i el Punt Lila es van repartir un total de 31 tapagots amb l’objectiu de conscienciar als assistents de la importància de l’autoprotecció en ambients festius i nocturns.

La Creu Roja considera que s’ha de poder continuar oferint aquest servei, motiu pel qual demanen als comuns que no han sol·licitat aquests dispositius de seguretat que els introdueixin en les celebracions de la seva parròquia, encara que no sigui l’entitat qui els instal·li. I també assenyalen que és important tenir professionals preparats en cas d’intervenció.

La idea és fer el màxim de prevenció possible i acompanyar els joves en cas que hi hagi algun incident durant la nit.

A part del Punt Lila s’ha instaurat un nou dispositiu a la Creu Roja. En aquest cas per oferir suport preventiu sobre consum d’alcohol i drogues, el Rolling And, una espècie de food-truck on les persones s’hi atansen per rebre assessorament, recomanacions o pedagogia. Entre les consultes demanades per la població destaquen les proves d’etilòmetre per determinar la taxa d’alcohol i així poder saber si pots agafar el vehicle o bé demanar informació sobre substàncies nocives. Aquest dispositiu va arrencar com a prova pilot a principis d’any i durant les festes majors s’ha acabat de consolidar. Però la intenció és que no s’acabi aquest estiu.