La Unió Hotelera preveu una ocupació del 75% a l’agost

Per a la Unió Hotelera, el mes d’agost es manté en unes xifres correctes, semblants a les de l’any passat. La previsió –tal com va avançar fa un parell de setmanes Jordi Pujol, director de l’entitat– ja era bona. Arribats ara a l’equador del mes, les dades d’ocupació hotelera compleixen amb aquestes expectatives. Jordi París, president de la Unió Hotelera, va confirmar ahir que “la previsió està sent com la de la segona quinzena de juliol, igualant les xifres de l’any passat”. S’espera arribar a un 75% de l’ocupació.

Tot i així, malgrat mantenir el nivell, els números marquen una ocupació “una mica més baixa”. “Aquest estiu estem tenint una mica més de dificultats per assolir els percentatges del 2023”, va indicar París, que també destacava la situació de les parròquies de muntanya: “Els és una mica més dificultós mantenir l’ocupació amb relació a les parròquies centrals, que conserven unes xifres millors.” Ara, a meitat de mes, París confia a notar “un impuls amb el pont de Santa Maria” i també creu que, durant la segona quinzena que queda, els poden beneficiar les reserves d’última hora.

“No podem esperar augmentar cada any les xifres de l’exercici anterior”

“Hem recuperat la normalitat. Números equivalents a la prepandèmia” Jordi París, President de la Unió Hotelera

El president també avisava d’una certa obsessió amb el creixement constant: “No podem esperar augmentar cada any les xifres de l’exercici anterior. Per ara, les xifres són correctes pel que fa a un mes d’agost. No podem parlar de resultats negatius. El fet de no tenir una xifra superior no ens ha d’alarmar. No ens situem en una tendència de creixement, però tampoc estem en un marc negatiu”. En aquest sentit, remarcava que des de l’any passat, l’ocupació hotelera durant l’estiu ha tornat a percentatges coneguts: “Hem recuperat un escenari de normalitat. Números habituals per a un mes d’agost, equivalents a les temporades anteriors a la pandèmia.” Pel que fa al juliol, la dada total del 64% d’ocupació marca un punt menys respecte del 2023, que es va arribar al 65%.