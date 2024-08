Reobertura “parcial” de les fonts de la Rotonda

Les fonts de llum i música del passeig de la Rotonda tornaran a rajar a partir d’avui. L’espectacle de colors es reprendrà amb una actuació diària a les 10 de la nit després de dos mesos i mig d’aturada per problemes tècnics. Una inundació a la sala de màquines provocada pel creixement del cabal del riu va obligar a tancar la instal·lació el passat 22 de maig. “Han estat uns mesos de negociacions i reunions, però hem pogut reobrir amb garanties”, va afirmar ahir el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, en declaracions als mitjans de comunicació.

Uns turistes es fotografien ahir davant de les fonts de la Rotonda.Fernando Galindo

Amb l’objectiu de prevenir més incidents, el comú ha instal·lat un sistema d’alarmes a l’equipament, segons va explicar González. Les sondes, operatives a partir d’avui, enviaran automàticament un missatge SMS a l’equip de manteniment sempre que detectin un problema a les instal·lacions. D’aquesta manera, la corporació podrà actuar “amb la màxima celeritat”, va remarcar. El mandatari va recordar, en aquest sentit, que quan el projecte va concebre’s no preveia cap sistema de seguretat.

En les últimes setmanes, va afegir el cònsol, una empresa del país ha reparat les bombes malmeses arran de la inundació i la instal·lació elèctrica. “Les bombes abans funcionaven les 24 hores del dia. Ara ho fan de manera alterna. Aquest sistema garanteix que els aparells no es cremin”, va destacar el mandatari. El comú ha descartat l’opció proposada inicialment per la direcció facultativa: desmuntar les bombes i retornar-les al proveïdor, una empresa estrangera, perquè en revisés l’estat i les restaurés. El comú no haurà d’assumir el cost dels treballs necessaris per reobrir l’atracció turística. La recepció provisional de l’obra va fer-se el 29 de juny del 2023. Les instal·lacions, per tant, encara es trobaven dins del període de garantia d’un any estipulat pel contracte signat amb la constructora quan va detectar-se la inundació a les instal·lacions. El cònsol va agrair la col·laboració i la predisposició de l’empresa encarregada de l’obra, Locub SA, per trobar una solució d’urgència que permetés reobrir les fonts.

L’obertura de les fonts serà “parcial”, va recordar González. Fins a Meritxell es farà un espectacle cada dia a les 10 de la nit acompanyat de dues peces musicals: Colors de muntanya, del músic andorrà Jordi Claret, i Viva la vida, de Coldplay. Després, va apuntar el cònsol, hi haurà canvis en el programa.

El comú, Locub SA i la direcció facultativa de l’obra s’han emplaçat a reunir-se el mes vinent per acordar les millores que caldrà fer en les instal·lacions, com ara impermeabilitzar-les i reforçar-ne les captacions d’aigua. El cònsol va assegurar que aquests treballs estaran inclosos en la garantia i, per consegüent, la corporació no n’hauria d’assumir els costos.

González, finalment, va reiterar que el més important ara era reparar i reobrir les fonts. “Per coherència política i econòmica, no podia permetre que una instal·lació com aquesta continués tancada”, va afirmar el cònsol, que va recordar que l’obra, impulsada per la majoria comunal anterior, va costar més de quatre milions d’euros.

Les fonts de llum i música de la Rotonda van inaugurar-se el 30 de juny de l’any passat. El projecte, impulsat en el mandat comunal anterior, va emmarcar-se en la transformació de l’eix comercial de la capital. Aquest procés de canvi urbanístic va incloure obres com la remodelació de Meritxell –incloent-hi la transformació de l’avinguda en un espai per a vianants– i la reforma de la Rotonda.

LES SOLUCIONS

1 INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA D’ALARMES

Un nou sistema d’alarmes permetrà alertar al moment l’equip de manteniment quan hi hagi incidències. Les sondes enviaran un missatge SMS.

2 REPARACIÓ DE LES BOMBES MALMESES

Una empresa del país ha reparat les bombes malmeses arran de la inundació. El funcionament dels aparells, a més, serà més eficient.

3 MILLORES A PARTIR DEL SETEMBRE

A partir del setembre es faran més millores a les instal·lacions, com ara treballs d’impermeabilització i de reforç de les captacions d’aigua.