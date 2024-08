Regularitzats sis dels set obrers peruans pendents del permís

El Govern va aclarir ahir que pràcticament tots els expedients d’obrers peruans pendents d’obtenir un permís d’immigració estan o bé resolts o bé en vies de fer-ho i que a hores d’ara el servei d’Immigració únicament ha respost negativament a una de les set peticions rebudes perquè la persona sol·licitant no compleix amb els requisits d’experiència per treballar al lloc de feina a què aspira. Una denegació a la qual afegeixen un “momentàniament” perquè es podria resoldre favorablement si el sol·licitant aporta les proves acreditatives d’experiència laboral prèvia. La resposta arriba després que divendres passat el president de l’Associació de residents peruans es queixés que sabien d’almenys tres casos de compatriotes que restaven a l’espera de la documentació des de feia mesos malgrat tenir un contracte de feina assegurat. Fan part del grup que va ser víctima d’una empresa que els va portar fins a Andorra per treballar a la construcció en règim de desplaçats però que després es va desentendre d’ells, segons va denunciar la mateixa entitat. S’hi van quedar a l’espera de la regularització promesa després que autoritats diplomàtiques del Perú viatgessin fins a Andorra i s’entrevistessin amb representants governamentals. El president del col·lectiu de residents, Lorenzo Castillo, va lamentar que els treballadors estaven vivint gràcies als cops de mà de compatriotes i a les ajudes d’entitats solidàries i que havien hagut de tornar a presentar tota la documentació a Immigració després que la primera sol·licitud caduqués en haver transcorregut el temps marcat per completar el tràmit. Feia un parell de setmanes, va assegurar, que estaven a l’espera de la resposta definitiva sobre la seva demanda. El Govern va aclarir ahir que els sis expedients favorables o bé ja s’han tancat o bé resten pendents dels últims passos. En aquest sentit, van indicar que, de fet, una de les autoritzacions de residència i treball ja es va recollir a final de juny, una altra també està validada i pendent que l’empresa contractant la reculli i els quatre casos restants estan pendents de completar el tràmit de la revisió mèdica.

És el darrer cas de presumptes abusos amb treballadors peruans que ha sortit a la llum. Va ser el passat mes d’abril que l’associació presidida per Castillo va denunciar el cas d’un grup de treballadors que havien arribat al país via una empresa intermediària que els havia fet pagar el bitllet d’avió “amb sobrepreu” i que un cop aquí no els havia facilitat la feina promesa. El raonador va obrir un expedient que va traslladar a la fiscalia i setmanes més tard el cònsol del Perú a Barcelona va viatjar a Andorra per informar-se del que estava fent el Govern al respecte. Les dues delegacions es van emplaçar a estrènyer la col·laboració per fer circular informació veraç als treballadors i l’executiu els va comunicar les sancions imposades a les empreses. Però per frenar contractacions que han suposat algunes irregularitats el règim de desplaçats s’acabarà per als extracomunitaris, excepte si els treballs pels quals venen a Andorra temporalment són per a administracions o empreses públiques.