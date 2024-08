Obert el termini per a les candidatures al Programa de joves professionals de l'ONU

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra és un dels països que pot participar en el concurs anual de selecció de joves per ocupar diversos llocs de treball a l'ONU i per aquest motiu aquest dimecres surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'avís de la convocatòria per a la presentació de candidatures per participar en el Programa de joves professionals. D'aquesta manera, els joves interessats poden enviar les seves propostes en línia al portal UN Inspira. El termini per presentar-les finalitza el 28 de setembre.

Els requisits que cal complir són tenir la nacionalitat andorrana; tenir 32 anys o menys en data 31 de desembre del 2024; haver cursat formació universitària com a mínim de primer cicle reconeguda i relacionada amb alguna de les àrees d'examen com són els recursos humans i administració, els afers polítics i drets humans i les finances i pressupost. És necessari, a més, tenir un coneixement alt d'anglès o de francès, llengües de treball de l'ONU i es valorarà el coneixement d'altres llengües oficials de les Nacions Unides (àrab, xinès, rus o castellà). Aquest any les proves es faran en línia i, per tant, sense la necessitat de desplaçar-se a un centre d'examen.