Nou rècord del fons de reserva de jubilació amb 1.759 milions

El fons de reserva de jubilació se situa en un nou rècord d’acumulat fins als 1.759,27 milions després de la suma de 21,61 milions del mes passat, segons les dades publicades ahir per l’entitat vinculada a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La guardiola per pagar les jubilacions havia pujat en 20 milions al juny fixant un nou màxim de 1.738 milions. El bon rendiment de les inversions en renda fixa al juliol és el responsable que s’hagin tornat a incrementar els actius de la guardiola de les pensions.

L’informe mensual indica que el juliol ha estat “molt positiu” per la renda fixa per la moderació de la inflació i perquè s’han continuat incrementant les expectatives de retallades de tipus d’interès. La rendibilitat acumulada pels fons invertits per la CASS ha estat de l’1,46% al juliol, del 4,43% en l’any en curs i 8,5% en els últims dotze mesos. I detallen que la rendibilitat dels índexs de referència del fons de reserva en renda variable durant el mes passat han estat de 0,64% i d’1,97% els de renda fixa. Un 61,9% de la cartera del fons està invertida en renda fixa i monetària, el 29,7% és de renda variable i un 8,4% en altres actius.

Els gestors de les reserves de les pensions destaquen que la rendibilitat del fons supera la inflació andorrana com fixa la llei, ja que el rendiment des del 31 de desembre del 2012 és del 36,74%, i l’IPC acumulat suma un 21,25%.

Les dades mostren que dels més de 1.759 milions guardats per fer front a les obligacions amb els assegurats que han cotitzat per cobrar una pensió de jubilació hi ha 427,1 milions que provenen del rendiment acumulat per les inversions i 419,8 de les aportacions d’excedents de la branca de jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.