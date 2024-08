Les empreses andorranes continuen fent rutes a Tor

Les empreses andorranes que organitzen rutes a Tor no estan tenint impediments per accedir a la finca privada després de la decisió d’una part dels copropietaris de la muntanya d’exigir autorització a tots els vehicles que entrin al terreny per dur-hi a terme activitats turístiques. Els veïns agrupats entorn d’aquesta nova mesura de control del pas van enviar la setmana passada un correu a les empreses que publiciten excursions al poble. Se’ls deia que la mesura seria aplicada amb immediatesa. De moment, però, el pas de vehicles arribats des del port de Cabús amb aquesta finalitat no s’ha vist afectat.

“Continuem anant [a Tor] com hi hem anat durant els últims cinc anys. No hi ha canvis” Carlos Paredes, Coordinador d’Isard Wildland

Carlos Paredes, d’Isard Wildland, deia ahir que la setmana passada va respondre al correu en qüestió. Va presentar-se i va mirar d’arribar a un acord. Pròximament, es reunirà amb un dels veïns per poder tenir més informació de la mesura i quina serà la seva execució exacta. Paredes, guia turístic, va visitar Tor dijous passat amb una família i no va tenir “cap mena de problema”. Assenyalava que, de moment, “no hi ha canvis; tenim permís. Hi continuem anant com hi hem anat durant els últims anys”. Paredes indicava que encara no veu una posició clara dels veïns pel que fa a aspectes com la donació que també volen reclamar. Ell no s’oposa frontalment a la mesura. Si la donació s’acaba exigint, integraria l’import en la tarifa: “Fins que no parli amb ells, però, no tindré més detalls. Han d’explicar bé el que volen. Ara no és un bon moment per canviar preus. No hi ha marge.”

Des d’Esports Saint Moritz també comunicaven ahir que la nova mesura “no està afectant la nostra activitat”. “Dilluns vam tenir una sortida amb buggie amb una família de quatre membres i dos gossos i no ens van dir res”. Creuen que tot està encara “en l’aire”. “Suposo que si apliquen alguna normativa, ja serà de cara a l’estiu vinent”.