Els banders mostren la captura el mufló afectat de llengua blava

El cos de banders ha publicat un vídeo a les xarxes socials on es veu com es va capturar el mufló que està afectat per la malaltia de la llengua blava. Els agents immobilitzen l'animal amb el tret d'un dard per adormir-lo i el recuperen de la llera del riu per fer-li les proves sobre la malaltia que es va detectar per primera vegada fa unes setmanes en caps de bestiar oví a Llorts, a Ordino. El ministre d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, Guillem Casal, va explicar dimecres passat que la llengua blava havia passat a la fauna salvatge perquè s'havia identificat un mufló contagiat que es va localitzar per la zona de FEDA, entre Encamp i Escaldes, i els banders han donat ara les imatges.

Els agents de medi ambient destaquen que "pel moment només s'ha detectat un únic cas de fauna amb la malaltia vírica de la llengua blava, un mufló mascle", del qual ensenyen la llengua per mostrar la coloració que ha agafat pel contagi del virus que es transmet per la picadura d'un mosquit. Casal va indicar que també hi ha un cas de la malaltia en una llama que un particular té a Escaldes.

La publicació del vídeo arriba després que dilluns els caçadors manifestessin preocupació per l'afectació de la llengua blava a la fauna salvatge, en unes declaracions del president de la Federació de caça, Josep Maria Cabanes a la trobada de benedicció del bestiar d'Ordino a la vall de Rialb. Els banders exposen que fan seguiment i vigilància de la fauna salvatge per actuar en cas de sospites de la malaltia en col·laboració amb el departament d'Agricultura, ramaders d'Andorra i el departament de Medi Ambient. I recorden que els ciutadans poden col·laborar amb el cos de medi ambient donant informació al telèfon 148.