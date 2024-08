La Creu Roja Andorrana alerta de la falta de socorristes

Creu Roja Andorrana alerta d’una falta creixent de socorristes. L’entitat assegura que fan falta més vigilants per poder cobrir tots els esdeveniments que se celebren al país. Durant els primers sis mesos del 2024, Creu Roja Andorrana ha impartit un total de 104 formacions i ha rebut 1.326 alumnes. La majoria dels cursos són de socorrisme i primers auxilis.

“Andorra té una capacitat brutal d’organització a tots els nivells: des de qualsevol esdeveniment parroquial a una copa del món. La gamma d’organització és tremenda”, afirma Jordi Fernàndez, director de Creu Roja. L’alta capacitat organitzativa que té el país, però, fa que costi trobar voluntaris, ja que aquests no tenen disponibilitat per cobrir totes les activitats del Principat.

“Quan s’organitzen tantíssimes coses, la necessitat de cobrir llocs de socors creix”, indica Fernàndez. Els socorristes, a més, són necessaris per a qualsevol mena d’acte. No només han de cobrir grans esdeveniments, sinó que també han de ser presents en un acte cultural en petit format, per exemple. “En qualsevol esdeveniment que hi hagi gent hi ha un risc i es fa necessària la presència d’un equip de socorristes”, apunta Lucas Cogoluegnes, cap de l’àrea de formació de la Creu Roja.

Davant la falta de socorristes, els països veïns s’ajuden per poder cobrir les diferents propostes. Un exemple recent és la col·laboració de sis persones formades a la Creu Roja Andorrana als Jocs Olímpics celebrats a París.