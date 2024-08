El Govern publica el text en català de l'acord d'associació amb la UE

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha anunciat que ja està disponible la traducció al català del text de l'acord d'associació de la Unió Europea amb Andorra i es pot consultar a l'apartat de publicacions del web andorraue.ad, https://andorraue.ad/publicacions-acord-en-catala/. La traducció va arribar la setmana passada a Andorra i ha sortit a la llum després d'haver estat revisada pel Govern i els serveis jurídics per assegurar que el que es va negociar s'ha plasmat de forma correcta a la versió amb la llengua oficial.

L'executiu explica que la traducció es fa en dues fases i en aquesta primera la ciutadania pot consultar l'Acord marc, els protocols marc i el protocol bilateral Andorra, les declaracions i l'annex VIII que desenvolupa la normativa sobre lliure circulació de persones. La segona fase ja s'està desenvolupant i se centra en la resta d'annexos, que ara es poden consultar en anglès. El Govern preveu que aquesta part de l'acord estigui publicada en català "durant les pròximes setmanes". El text de l'acord negociat durant anys amb el Principat s'havia publicat en la versió en anglès a finals d'abril.

Canvis no substancials

El Govern assenyala que els Estats membres estan fent les revisions del document negociat amb Andorra "i fent-les arribar a la Comissió Europea per poder disposar, així, d'un text oficial tancat". I remarca que les modificacions que s'estan aplicant al document "són propostes de millora i clarificació del text que, en cap cas, suposen canvis substancials en l'esperit de l'Acord que s'ha negociat entre la Comissió Europea, Andorra i San Marino". El document s'està traduint també a les llengues oficials dels 27 membres de la UE per disposar de "les diferents versions autèntiques" i el Govern destaca que quan acabi el procés i les propostes de millora s'incorporin a la versió en català aquest document també tindrà "qualificació d'autèntica". El text fet públic avui es presenta com "no oficial" al web.