Tres milions d’euros per a prestacions no contributives

Pel que fa a les prestacions de solidaritat, s’ha destinat un total d’1.152.051,38 euros. Durant aquest període hi ha hagut una mitjana de 349 persones beneficiàries d’aquesta prestació (192 dones i 157 homes), de les quals 197 són de nacionalitat andorrana, seguides d’espanyols (92), portuguesos (44), francesos (5) i altres nacionalitats (11).

Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, l’import total destinat ha estat d’1.960.457,47 euros, amb una mitjana de 1.268 persones beneficiàries (848 dones i 419 homes). Respecte a la nacionalitat, la més nombrosa ha estat l’espanyola, amb 664 persones, seguida per l’andorrana amb 310 beneficiaris. També s’han atorgat les ajudes a 132 portuguesos, 33 francesos i 129 persones d’altres nacionalitats.

Quant a les pensions no contributives del Govern, durant el primer trimestre del 2024 s’han destinat un total de 14.323,50 euros. Durant aquest període hi ha hagut un total de quinze persones beneficiàries d’aquesta prestació, de les quals el 93,3% eren dones. Pel que fa a la nacionalitat, nou persones eren de nacionalitat andorrana i sis de nacionalitat espanyola.

EL GOVERN ATORGA 119 AJUDES PER FILLS A CÀRREC

El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el primer trimestre del 2024 ha estat de 149, un -10,8% respecte al primer trimestre del 2023, quan se’n van presentar 167, segons les dades del departament d’Estadística. D’aquestes, un 79,9% s’han resolt favorablement, mentre que un 10,1% han estat desestimades, se n’han arxivat un 8,1% i es troben amb manca de documentació un 2%. Segons les dades, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables fins a un 78,2%. Per edat, el 93,3% dels beneficiaris tenen entre 25 i 60 anys i un 28,6% d’aquests són de nacionalitat andorrana, situant-se al davant dels espanyols, que representen un 26,9% i els portuguesos, que representen el 24,4%. Un 48,7% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o durant més de vint anys. Les famílies que més ajuts han rebut són les que tenen un fill a càrrec, amb el 44,5% del total d’ajuts, seguides per les famílies amb dos fills a càrrec, amb el 43,7%, mentre que les famílies amb tres o més fills suposen l’11,8% restant de les prestacions.