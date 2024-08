La policia ha deixat de cobrar 260.000 euros en multes de trànsit

La policia ha sancionat 4.946 vehicles estrangers en el primer semestre de l’any, dada que suposa una quantitat total de 294.536 euros, però dels quals només se n’han recaptat 34.542 euros, l’11,7% del total. Això es deu al fet que la policia només pot notificar a l’instant les multes provinents de radars mòbils, 468 des de principis d’any, mentre que les sancions que provenen d’un radar fix s’han de verificar i validar abans de procedir a la seva notificació al conductor sancionat. Per tant, si aquell vehicle que ha comès la infracció abandona el país abans que se li pugui notificar la sanció, aquesta no es pot cobrar.

Cal tenir en compte que Andorra no intercanvia dades sobre matriculació amb altres països, ja que no pertany a la Unió Europea, fet que dificulta poder notificar la infracció als conductors dels vehicles sancionats si aquests ja no es troben al país. L’acord d’associació del país amb la UE no modificarà aquesta problemàtica.

A partir d’aquí, la matrícula queda registrada amb una ordre de recerca i, si la policia controla el vehicle, se li notifiquen les sancions pendents al moment. Quan la sanció es paga al moment, l’import correspon al 50% de la sanció. Les infraccions lleus prescriuen en sis mesos i les greus, en un any. La gravetat de la sanció dependrà de l’excés de velocitat en el cas dels radars.

Les dades facilitades per la policia comprenen des del 2019 fins al juny d’aquest any. En aquests cinc anys i mig, no s’han pogut notificar un total de 74.122 sancions, fet que suposa que s’ha deixat d’ingressar més de 2,6 milions d’euros. Si a aquestes li sumem les sancions notificades, però no pagades, el total ascendeix a 2,7 milions d’euros.

El nombre més gran de sancions es van posar el 2019, amb un total de 19.474, de les quals només 688 es van notificar i els ingressos no van arribar als deu mil euros. El 2023 va ser l’any en què l’import de les multes no pagades va ser més gran, amb una quantitat de gairebé 815.000 euros, mentre que el 2022 va ser l’any en què es va ingressar la quantia més grossa, amb 92.712,61 euros abonats. Val a dir que el codi de circulació es va modificar el 2022, cosa que va significar que augmentés l’import de les sancions.

Segons s’extreu de les estadístiques del cos de policia, el 76% d’aquestes multes pendents de cobrar pertanyen a vehicles amb matrícula espanyola, un deute que s’enfila fins als 2,07 milions d’euros. El cos d’ordre remarca que aquests vehicles poden ser de conductors turistes, residents amb vehicles no matriculats o treballadors temporals. El 2019, el 23% de les sancions no percebudes són de vehicles de matrícula francesa, un import total de 628.880 euros. I els vehicles sancionats amb matrícula d’altres nacionalitats tenen un deute de 27.712 euros.

Els vehicles amb matrícula espanyola han rebut 4.287 sancions aquest primer semestre de l’any, mentre que els de placa francesa n’han rebut 620. En aquests cinc anys i mig, s’han imposat un total de 79.651 sancions a vehicles estrangers. El 73% d’aquestes sancions de trànsit han estat a vehicles espanyols, concretament 58.361 multes. Els vehicles de matrícula francesa han rebut poc més de vint mil sancions.