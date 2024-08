La població frega els 86.400 habitants amb alça d’argentins

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La població segueix creixent amb una pujada del 2,9% al juliol que es concreta en 2.408 habitants més que fa un any i deixen el total en 86.398, segons informa Estadística. L’augment torna a correspondre a persones del col·lectiu altres nacionalitats, que ha sumat 2.020 residents des del juliol del 2023. En aquest grup sobresurt la xifra d’argentins arribats en els últims dotze mesos, 756, que suposa una variació de quasi el 32% i situa el total d’aquesta comunitat en 3.125.

El col·lectiu que més augmenta per percentatge és el de peruans amb 270 residents nous que representen un 61,1% més que fa un any i eleva el total a 712. El segon ascens percentual és per a la comunitat colombiana que arriba a 1.202 habitants amb l’afegit de 438 des del juliol del 2023, un 57,3% de creixement. L’única comunitat que perd habitants és la portuguesa, amb una reducció de 105 persones.