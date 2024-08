El nombre d’aturats baixa un 6% al juliol

Verificat per

El nombre de persones que estaven a l’atur a tancament del mes de juliol eren 313, un 6,3% menys que el mes anterior i un 1,6% menys que el mes de juliol de l’any passat, quan el total era de 318 persones aturades. El nombre de demandants en millora a final de mes és de 229 persones, amb una variació respecte al mes anterior del 2,1% menys i un 6,5% menys respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 1.562, amb una variació mensual del 18,6% menys. Respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts és d’un 24,9% menys.

Quant als demandants d’alta a final de mes, el departament d’Estadística del Govern n’ha calculat la mitjana. Durant els darrers dotze mesos hi ha una mitjana de 321 demandants en recerca i 241 en millora, dada que equival a unes variacions respecte al període anterior del 14,8% menys pel que fa als demandants en recerca i del 16% menys per als que volen una millora. La mitjana mensual de llocs de treball oferts durant els darrers dotze mesos és de 2.138. En aquest sentit, hi ha un augment percentual respecte al mateix període anterior del 8,4%.

La majoria dels demandants d’alta al Servei d’Ocupació que estan en recerca de treball (el 80,8%) fa menys de sis mesos que estan desocupats. El 52,8% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal (s’hi inclouen els contractes discontinus o de temporada).

Del total de desocupats en recerca de feina, la gran majoria (el 91,3%) són desocupats de curta durada, mentre que el 8,7% restant són desocupats de llarga durada.