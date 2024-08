Montaner anuncia que serà candidata a cap de Govern

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carine Montaner liderarà la candidatura d’Andorra Endavant a les properes eleccions generals, segons va anunciar en una publicació a les xarxes socials. La presidenta i consellera general d’Andorra Endavant va afirmar en un vídeo que si tant si s’avancen els comicis al 2025 com si s’esgota la legislatura i són el 2027, “des d’Andorra Endavant estem preparats i els meus m’han demanat que em presenti com a cap de llista, cosa que he acceptat”.