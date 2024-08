Els bombers rescaten una turista ferida a la vall del Madriu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers han realitzat una sortida d'emergència aquesta tarda a la zona del Madriu per portar a l'hospital a una dona de 35 anys, no resident, ferida a la mà. L'avís s'ha produït al voltant de les 12 hores del migdia i el cos de bombers s'ha desplaçat amb helicòpter fins al lloc dels fets. La dona s'hauria luxat el canell pel qual ha estat traslladada a l'Hospital Nostra senyora de Meritxell on li han donat l'alta.