Dos morts d’Andorra en dos accidents de moto

Dues persones del país van perdre la vida en dos accidents de trànsit mortals de motocicleta succeïts ahir amb una dotzena d’hores de diferència en vies catalanes (un a l’interior del poble de Castelldefels i l’altre a la C-14, al terme municipal de Vilanova de l’Aguda). El primer sinistre es va produir a dos quarts de tres de la matinada a l’avinguda Constitució del poble costaner barceloní i es van veure implicades dues motocicletes de cilindrada mitjana, segons la informació facilitada per la policia de la localitat, amb el balanç d’una persona difunta i dos ferits. La víctima mortal és una jove d’Andorra de 19 anys que viatjava de passatgera en un dels vehicles de dues rodes mentre que les dues persones ferides van ser els dos conductors. La mateixa policia municipal va indicar que un d’ells ja havia rebut l’alta mèdica ahir a la tarda amb lesions lleus. L’altre conductor continuava ingressat a l’hospital amb lesions de caràcter més greu.

Sanitaris atenent les víctimes a Castelldefels.

L’impacte es va produir per causes que no han transcendit i que els agents locals estan investigant. Fins al lloc es van desplaçar diverses dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) català per atendre les víctimes però malgrat els intents dels sanitaris de reanimar la jove andorrana no van poder fer res per salvar-li la vida. L’ajuntament i la policia del poble van traslladar el condol a la família en un missatge publicat a les xarxes socials.

El segon accident es va produir a dos quarts de tres de la tarda a la C-14, al punt quilomètric 127,5. En aquest cas l’únic vehicle implicat va ser la motocicleta de gran cilindrada que conduia el difunt. Per causes que també s’investiguen, l’home va perdre el control del vehicle i va impactar contra la calçada. Es tracta d’un home de 37 anys, que respon a les inicials D. D. A., resident a Andorra i segons les primeres informacions de nacionalitat espanyola. El sinistre va obligar a tancar al trànsit el tram de carretera entre Ponts i Oliana en ambdues direccions per tal de facilitar la intervenció dels equips d’emergència, tres patrulles dels mossos d’esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat, diverses unitats terrestres del SEM i també un helicòpter per traslladar de manera ràpida la víctima fins a un centre hospitalari. Però les conseqüències de l’impacte van ser fatals per al motorista i els sanitaris no van poder més que certificar-ne la mort.

L’home circulava en direcció a Andorra i segons testimonis presencials abans que la moto es desequilibrés havia avançat alguns vehicles que circulaven davant seu. Per causes que haurà de determinar la investigació, tot just després va sortir disparat en perdre el control de la conducció. La via va estar tallada en els dos sentits i posteriorment es va donar pas alternatiu. La circulació es va normalitzar una hora després. El servei català de trànsit va informar que el motorista d’Andorra és la víctima número 86 d’accidents de trànsit en vies interurbanes.

A ANDORRA

A les carreteres andorranes, en el que va d’any, han mort un treballador que conduïa una grua d’assistència en carretera i es va encastar contra un edifici de la carretera dels Cortals i un motorista que va perdre el control del vehicle a l’entrada del túnel del Pont Pla, en direcció a Escaldes, i va acabar caient al riu. Un vianant implicat en un accident amb una motocicleta va morir dies després del sinistre i havent rebut l’alta mèdica en primera instància.

ELS FETS

1 ACCIDENT AMB DOS MOTOS IMPLICADES

La jove andorrana viatjava de passatgera en una de les motos implicades en un accident al nucli urbà de Castelldefels. Els fets van ocórrer de matinada.

2 UNA VÍCTIMA MORTAL I DOS FERITS

L’accident va provocar una víctima mortal i dos ferits, els conductors de les motocicletes. Ahir a la tarda només un d’ells continuava ingressat a l’hospital.

3 MOR EN PERDRE EL CONTROL DE LA MOTOCICLETA

La segona víctima de la jornada va perdre el control de la motocicleta que conduïa per causes que s’investiguen. Cap més vehicle es va veure implicat.