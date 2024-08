La coordinadora de l'habitatge denuncia que la nova llei no soluciona els problemes del lloguer

Comunicat de la coordinadora per l'habitatge digneCoordinadora per l'habitatge digne

La Coordinadora per l'habitatge digne ha denunciat que la llei òmnibus, que ha aprovat el govern en relació amb el problema del lloguer, no aporta les solucions que els ciutadans necessiten per poder gaudir d'un habitatge. La plataforma ha comunicat mitjançant el seu canal de Telegram que no li paren d'arribar demandes i consultes d'experiències negatives com trampes i abusos amb relació a l'habitatge. Fins al moment han comptabilitzat 40 casos que podran augmentar donat que les dades que tenen de moment es troben en una situació molt primitiva segons ha confirmat el col·lectiu. Asseguren, que dos terços de la població es troba amb una sobrecàrrega per pagar al lloguer, motiu pel qual entenen que aquest projecte de llei arriba tard.

Des de la plataforma veuen que la llei té una fixació amb la inversió estrangera, però que no valora l'efecte primari d'aquesta, que diuen que és l'especulació. En relació amb aquest problema, veuen que el focus ha estat posat sobre la migració i no pas en l'especulació que fa de l'habitatge un privilegi i no pas un dret. La Coordinadora de l'habitatge ha assegurat que vigilaran com evoluciona el projecte de llei presentat pel govern; afirmant que buscaran anar fins al fons del problema que afecta directament la classe treballadora.