Arrestat per trencar la porta de vidre d’un edifici

La policia va detenir la passada matinada un noi de 22 anys, no resident, per un presumpte delicte contra el patrimoni, a la parròquia d’Andorra la Vella. El jove hauria causat danys en una porta de vidre d’un edifici per un valor superior als 2.200 euros, segons va indicar el cos de seguretat. I afegeix que la persona estava en un “important estat d’embriaguesa” quan va ser controlat.