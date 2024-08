El Govern atorga 122 ajuts al lloguer en el primer trimestre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de sol·licituds del lloguer disminueix un 13,5% respecte al primer trimestre del 2023 situant-se en un total de 205 peticions. D'aquestes, el 59,5% han estat resoltes favorablement, i el 23.4% de forma desfavorable. Actualment, hi ha més de 21 sol·licituds en curs i 14 han estat arxivades. L’import total atorgat de l’ajut per a l’habitatge flexibilitzat durant el primer trimestre del 2024 suma un total de 296.820,48 €. L’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 2.432,95 € per convocatòria i persona beneficiària, un 2,9% superior a l’import mitjà atorgat al primer trimestre del 2023.

Les dones presenten la majoria de les prestacions favorables, fins a un 59.8%, mentre que els homes representen un 40,2%. De les sol·licituds aprovades un 25,4% es destinen a col·lectius de persones grans, un 19,7% al de les famílies monoparentals, el 9% als joves i el 5,7% al de les persones amb discapacitat.