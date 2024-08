El Govern atorga 119 prestacions per a fills a càrrec

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el primer trimestre del 2024 ha estat de 149, un -10,8% respecte al primer trimestre del 2023, quan se'n van presentar 167. D'aquestes, un 79,9% s'han resolt favorablement, mentre que un 10.1% han estat desestimades, s'han arxivat un 8,1% i es troben amb manca de documentació un 2%. Segons les dades, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables fins a un 78,2%. Per edat, el 93,3% dels beneficiaris tenen entre 25 i 60 anys i un 28,6% d'aquests són de nacionalitat andorrana, situant-se per davant dels espanyols que representen un 26.9% i els portuguesos que representen el 24,4%. Un 48,7% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o durant més de vint anys. Les famílies que més ajuts han rebut són les que tenen 1 fill a càrrec, amb el 44,5% del total d'ajuts, seguides per les famílies amb 2 fills a càrrec, amb el 43,7%, mentre que les famílies amb 3 o més fills suposen l'11,8% restant de les prestacions.

Les sol·licituds d'ajuts econòmics han estat 488

El nombre de sol·licituds d'ajuts econòmics ocasionals han estat de 488 durant el primer trimestre del 2024, segons els registres del Departament d'Afers Socials. D'aquestes un 99,2% han estat resoltes favorablement, la qual cosa ha implicat concedir ajuts per un import total d'1.553.966 €. Els ajuts han estat concedits a 452 llars i han beneficiat a 764 persones, amb un import anual mitjà per llar de 3.437,98 €.