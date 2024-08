Preocupació dels caçadors per l'afectació de la llengua blava en la fauna

Publicat per Víctor González Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, s'ha mostrat preocupat avui al migdia en declaracions als mitjans que a la Cerdanya francesa no es vacuni el bestiar contra la llengua blava i pels efectes que aquest fet podria tenir en la fauna salvatge del Principat. Per la seva banda, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha apuntat que de moment el Govern només ha detectat un cas de llengua blava entre animals no domesticats, el d'un mufló. El ministre ha recordat que el gros de la cabana ja està vacunada i ha reiterat que el consum de la carn i la llet d'un animal infectat són comestibles i no suposen cap perill per a la salut.