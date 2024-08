La població frega els 86.400 habitants encapçalada per l'augment d'argentins

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La població segueix creixent amb una pujada del 2,9% al juliol que es concreta en 2.408 habitants més que fa un any i deixen el total en 86.398, segons informa Estadística. L'augment torna a correspondre a persones del col·lectiu altres nacionalitats que ha sumat 2.020 residents des del juliol del 2023. En aquest grup sobresurt la xifra d'argentins arribats en els últims dotze mesos, 756, que suposa una variació de quasi el 32% i situa el total d'aquesta comunitat en 3.125.

El col·lectiu que més augmenta per percentatge és el de peruans amb 270 residents nous que representen un 61,1% més que fa un any i eleva el total a 712. El segon ascens percentual és per a la comunitat colombiana que arriba a 1.202 habitants amb l'afegit de 438 des del juliol del 2023, un 57,3% de creixement. Estadística detalla que en l'últim any han pujat en mig centenar els residents mexicans, que sumen 225 en total; en 55 els ucraïnesos, amb 302 habitants; i en 87 els brasilers, que sumen 613 residents. L'informe assenyala que el global d'habitants d'altres nacionalitats, que no són les anteriors ni andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, és de 8.033 persones, un 4,7% més que el juliol anterior. L'única comunitat que perd habitants és la portuguesa amb una reducció de 105 persones, i els nacionals andorrans són 394 més que fa dotze mesos.

Les parròquies que més residents han acumulat des del juliol del 2023 han estat Encamp, amb 531 inscrits, un 4,2% d'augment; Andorra la Vella, amb 522, un 2,2% més; Escaldes, amb 405 habitants, un 2,6% de creixement en un any. A la Massana hi ha 311 habitants més i a Canillo, 292. La variació absoluta més baixa és la de Sant Julià amb 221 persones, un 2,3% de pujad, i la d'Ordino, amb 126 residents que eleven el cens un 2,4%.

La majoria de la població continua sent de la franja d'entre 15 i 64 anys, un 73,3% fins arribar a 63.355, un 3,4% més que el juliol anterior. El nombre d'habitants de més de 64 anys també creix i se situa en 13.187 registrats, un 4% d'increment en dotze mesos. L'envelliment de la població d'Andorra es reflecteix en l'evolució dels menors de 15 anys que baixen un 1,6%, ja que fa un any hi havia 10.017 inscrits i aquest juliol s'ha tancat amb 9.856, segons l'informe.

Estadística indica que els censos comunals tenen registrades 92.216 persones, el que representa un 3,7% més en comparació als 88.899 del juliol del 2023.