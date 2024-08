Mor el trompetista i docent Jordi Roure als 77 anys d’edat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El trompetista i docent Jordi Roure Torra va morir dissabte a l’edat de 77 anys. Roure va arribar a Andorra el 1962 amb el seu pare, el mestre Joan Roure, qui tocava a la sala de festes de la Rotonda d’Andorra la Vella, on més tard ell també actuaria. Tot i tenir una altra professió, el Jordi sempre es va vincular al món de la música amb la seva trompeta, que assegurava que era l’instrument de la seva vida. El trompetista havia fet moltes actuacions pel Principat, des de tocar a la Rotonda fins a orquestres com la Caravana. En la seva trajectòria, va formar part d’institucions com l’Institut de Música, on va ser mestre de trompeta. També va formar part de l’Orfeó Andorrà. El músic era el pare de l’eurotelevisiva Marta Roure, qui va participar en les semifinals del certamen televisiu l’any 2004. El funeral se celebra avui, a la capella del centre hospitalari Nostra Senyora de Meritxell, a les onze del matí.