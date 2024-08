Govern preveu que el parc públic d'habitatge compti amb 1.500 pisos en tres anys

Publicat per Redacció Anodrra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat a través de la xarxa social X del govern que la nova llei possibilitarà oferir fins a 1.500 pisos de lloguer assequible al mercat en tres anys. La ministra assegura que des del Govern es treballa intensament per poder facilitar l'accés a l'habitatge als residents. Marsol esmenta que amb aquesta llei es busca motivar als propietaris a què posin al mercat els pisos que sense causa justificada porten més de dos anys buits. Afegeix, que també poden cedir l'ús al govern a canvi d'un preu just i garantit per poder-los llogar a un preu assequible a les famílies que acreditin la seva necessitat. D'aquesta manera podrien aflorar fins a 1000 pisos de lloguer que se sumarien als 500 habitatges del parc públic de preu assequible que s'estan construint o rehabilitant per part del Govern. Amb aquestes mesures es busca que a la volta de tres anys el Principat compti amb uns 1.500 pisos de lloguer assequible. La ministra ha assegurat que les primeres unitats es començaran a adjudicar aviat.