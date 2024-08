L’Autoritat Financera demana més resiliència a les entitats

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) insta les entitats supervisades a incrementar la resiliència enfront d’un potencial xoc macrofinancer o geopolític a curt termini. Així s’assenyala a la memòria del regulador corresponent a l’exercici 2023 en el capítol de les prioritats supervisores per al període 2023-2025 per tal d’assegurar el bon funcionament del sistema financer i assegurador tenint en compte els factors de risc i oportunitats previsibles, així com dotar-se de capacitat per adaptar-se als que no ho siguin.

Segons l’AFA, les entitats supervisades han de reforçar la gestió dels principals riscos als quals estan exposades en el període 2023-2025. Així, l’AFA vetllarà perquè les entitats reforcin les seves pràctiques de gestió de risc de crèdit, especialment amb una visió prospectiva de l’evolució de la cartera creditícia en un entorn postcovid i de sectors especialment afectats per la pujada de costos, el risc de mercat, vinculat sobretot a la volatilitat i a la potencial caiguda de les valoracions d’actius degudes a l’increment dels tipus i el risc de tipus d’interès, tant en els valors de referència com en l’evolució dels spreads. En seguiment a les tasques supervisores iniciades en anys anteriors, es continuarà monitoritzant de prop les grans exposicions i les exposicions amb parts vinculades.

L’AFA indica que, en general, les entitats bancàries compleixen o superen les expectatives supervisores pel que fa a les posicions i a la gestió del risc de liquiditat. No obstant això, “és rellevant reforçar la supervisió de les polítiques internes, dels processos implementats per les entitats, així com dels plans de contingència dels quals disposen”.

Addicionalment, malgrat els avenços aconseguits amb l’adopció d’un mecanisme de provisió urgent de liquiditat homologable als estàndards internacionals, “cal continuar el desenvolupament de procediments i de comunicats tècnics que recullin les expectatives de l’AFA pel que fa a tota la informació necessària que les entitats han de presentar en el moment de la sol·licitud d’aquesta línia de liquiditat excepcional”.

D’altra banda, l’AFA insta a incrementar els esforços per afrontar vulnerabilitats estructurals de les entitats i continuar adoptant el model de negoci i la planificació del capital. Adverteix que en un context en què les entitats bancàries, les financeres i les asseguradores han de donar resposta a noves necessitats dels clients, tant en productes com en canals, així com a noves formes de gestió d’acord amb la digitalització dels processos de les entitats, s’analitzarà i avaluarà el model de negoci de les entitats supervisades, inclosa la seva sostenibilitat a llarg termini, l’adaptabilitat als canvis del mercat i l’alineació amb les estratègies de gestió de riscos i de govern corporatiu.

Específicament per a les entitats bancàries, “els processos de concentració han de basar-se en models de negoci eficient, en què no s’incrementi el cost dels serveis financers com a resultat de la disminució de la competència”. Així mateix, per reforçar encara més la governança econòmica tan necessària per a la presència d’Andorra als mercats financers internacionals, es continuarà amb la revisió millorada i de forma regular dels fluxos transfronterers per lluitar contra el blanqueig de diner i el finançament del terrorisme, s’indica.

L’ens destaca la importància de tenir un model de negoci robust i adequat per garantir la viabilitat financera i la capacitat d’adaptació de les entitats supervisades als canvis del mercat i als riscos associats.

Igualment, l’AFA insta a garantir la transparència i el model de banca responsable amb els seus clients mitjançant una conducta adequada. “Després d’un procés de concentració del sector bancari, es fa necessari que el focus se centri en els serveis d’atenció de les entitats, en què s’afegeix la necessitat que les entitats estiguin degudament adaptades als nous productes i serveis així com a noves formes de comercialització”, indica el regulador. L’organisme considera que s’ha de fer una verificació adequada de les comunicacions publicitàries per garantir una correcta protecció dels inversors i que cal revisar les pràctiques dutes a terme pel que fa a incentius percebuts per les entitats.

L’AFA aconsella els supervisats continuar amb el procés d’adaptació als estàndards internacionals amb la transposició i la implementació de nova regulació necessària.