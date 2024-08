Detingut un conductor amb una taxa de 2,22 d'alcoholèmia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va detenir cinc persones per delictes contra la seguretat del trànsit amb taxes superiors a 0,87 grams per litre de sang. El cos de seguretat ha informat que la taxa més elevada detectada va ser de 2,22 grams per litre de sang. També han comunicat que un dels detinguts va donar positiu en estupefaents en la prova salivar i es va trobar en la seva possessió 0,27 grams de cocaïna.