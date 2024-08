Detenen un noi com a presumpte autor d'un delicte de patrimoni

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va detenir a la passada matinada a un noi de 22 anys, no resident, per un presumpte delicte contra el patrimoni, a la parròquia d'Andorra la Vella. El noi hauria causat danys en una porta de vidre d'un edifici per un valor superior als 2.200 euros. Segons el cos de policia, la persona estava en un important estat d'embriaguesa quan van efectuar la seva detenció. En veure l'estat del jove el van traslladar a l'hospital, on una vegada donat d'alta es va fer efectiva la detenció.

El cos de seguretat va haver d'efectuar la detenció d'un altre home ahir a la nit. El detingut de 35 anys, no resident, estava desobeint una ordre d'expulsió governativa.