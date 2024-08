El club d’activitats comunitàries de la Creu Roja, a final d’any

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Creu Roja Andorrana espera tenir enllestit el club d’activitats comunitàries a finals d’aquest any. Aquest projecte se suma a la llista de tasques que desenvolupa l’organització no governamental per treballar la salut mental. El director de l’entitat, Jordi Fernàndez, detalla que ara mateix no hi ha una data concreta marcada, però espera que entre els ministeris de Salut, Afers Socials i Joventut es pugui activar abans del proper any 2025.