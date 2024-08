Vocació de servei

El Diari ha parlat amb diversos socorristes del país per saber si hi ha hagut incidències en el que portem d’estiu i perquè ens expliquin com és la feina des de dins. El socorrista és l’encarregat de vetllar per la salut i la integritat física dels banyistes.

A la piscina termal de la Muntanya, situada a la parròquia d’Escaldes-Engordany, hem parlat amb la Veronica Matickova, que assegura que “per norma general no hi ha gaire incidència”, com a molt ha hagut d’apartar nens petits que es trobaven molt a prop de la vora de la piscina perquè no caiguessin dintre de l’aigua, ja que els pares a vegades es despisten una mica.

Els socorristes han d’anar amb mil ulls i observar tot el dia el que fa la gent, la qual cosa també evita que hi hagi incidències greus, perquè hi ha un control per part dels professionals. Per aquesta raó, “és una feina cansada, però al cap i a la fi és vocacional”. De fet, “els dies que hi ha molta gent o fa molta calor es fan pesats, però ho vas fent”, comenta. Matickova va estudiar un cicle de grau superior d’esports, i al cap d’un temps també es va treure la formació per fer de socorrista.

El socorrista té recursos per prevenir accidents, maneres de reconèixer els senyals de perill i tècniques de vigilància, mètodes d’establir la prioritat en possibles accidents, tècniques i materials necessaris per efectuar els rescats, per diagnosticar l’estat de l’accidentat o per fer els primers auxilis. Per tant, ha de tenir seguretat en ell mateix, acceptació de capacitats i limitacions, responsabilitat i voluntat de servei.

La piscina d’interior és molt diferent de la d’exterior, que podria ser com un camp de batalla. “Els adolescents són bastant moguts i a vegades els hem de cridar l’atenció, però sempre de forma educada”, explica Rodrigo Franco, responsable dels socorristes del centre esportiu dels Serradells, situat a la capital. En aquesta piscina exterior hi ha el tobogan, que es va inaugurar l’estiu passat, i el socorrista ens comenta que només han hagut d’assistir dues persones en el que va d’estiu, les dues relacionades amb l’atracció. “Es van tirar pel tobogan per primera vegada i com que no sabien nadar gaire, quan van caure a l’aigua tenien por perquè no sabien com arribar a la vora”. L’equip de socorristes els va ajudar i tot va quedar en un ensurt. Als Serradells tenen una bona zona d’ombra per col·locar-se i no han de patir en excés per la calor. Aquest socorrista també treballa a la piscina de la Mola, a Encamp. Ens assegura que en aquesta piscina no hi ha incidències: “Penso que és perquè fem un control molt rigorós de la gent”, assegura.