El Tribunal de Comptes denuncia nous pagaments indeguts al SAAS

El Tribunal de Comptes torna a denunciar pagaments indeguts al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) en l’informe corresponent a l’exercici 2022 de la parapública. Segons l’ens fiscalitzador, aquell any hi va haver una “assumpció per part del SAAS de despeses de restauració a càrrec del personal”. El Tribunal de Comptes posa en relleu que s’han imputat amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022 despeses per un import total de 116.383 euros corresponent a costos del servei de restauració que, d’acord amb les pràctiques implantades al SAAS, haurien de ser assumides pel seu personal i que deriven de serveis no repercutits, repercutits per imports erronis o repercutits a treballadors diferents als que corresponia, dels anys 2020 per import de 22.960 euros, del 2021 de 51.126 euros i el 2022 de 42.297 euros.