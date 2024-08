Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Skal Club Andorra es va reunir amb el Ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, per explicar l'evolució dels preparatius dels actes previstos pel dia Mundial del turisme, que se celebrarà el pròxim 27 de setembre. L'associació té com a objectiu popularitzar la diada, tal com va demanar el ministre ara fa un any, entenent que el país viu d'una forma directa o indirecta del món del turisme. D'aquesta manera, les dues parts entenen que és una festa homenatge a tots els ciutadans del Principat.

Des d'inicis de l'any, Skal Club està treballant en els preparatius d'aquest dia, on comptarà amb la col·laboració dels set comuns, Andorra Turisme i Museus d'Andorra. El ministre ha agraït la feina feta per part de l'Associació respecte a la gestió de l'esdeveniment. Serà a principis de setembre quan Skal Club donarà a conèixer els detalls del dia mundial del turisme.