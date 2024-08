Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El matí d’ahir va estar caracteritzat per les fortes retencions de vehicles a la carretera N-145 per accedir al país des de Catalunya, segons va informar el servei de Trànsit de la Generalitat. Tot i això, i segons van explicar des del departament de Mobilitat, no es van produir retencions destacables al Principat.