Minsa afectació en el comerç pels supermercats de la Seu

El comerç d’Andorra no ha patit, de moment, cap perjudici econòmic arran de les obertures de dos nous grans supermercats a la Seu d’Urgell. El 10 juliol va ser l’Aldi, i unes setmanes més tard, el 31, ho va fer l’Esclat Bonpreu. Dues cadenes que se sumen al Mercadona i altres establiments presents a la capital de l’Alt Urgell com Plus, Caprabo, BonÀrea, Consum o la firma originària de la mateixa capital alt-urgellenca, DisSeu, a banda de les petites botigues de queviures de la ciutat.

Comerciants andorrans consultats han explicat que de moment no han notat cap afectació i afirmen que a llarg termini tampoc temen per les vendes. “Encara no ho sabem exactament, perquè és molt recent, però crec que no ens afectarà perquè el nostre client és diferent, és un client que ve a buscar productes molt concrets”, explica la responsable de la botiga La Manduca, Maria Teresa Alàs. “El nostre local és d’especialització, o bé del que m’he deixat i llavors ho vaig a comprar, però no crec que ens afecti. Això sí, a llarg termini ja ho veurem”, afegeix. Alàs manifesta que no els preocupa “gens” l’obertura d’aquestes grans superfícies, perquè creuen que no “afectarà el nostre client”.

En la mateixa línia ho veuen rere el taulell de la carnisseria i xarcuteria Saboya. “De moment, no ho podem saber. Som a l’estiu i és un moment que la feina baixa, com cada any. Això ho podrem saber d’aquí a tres o quatre mesos”, diu el propietari d’aquest establiment, Ramon Casal. “No sé exactament què han obert, no sé si ho tenen envasat o com ho tenim aquí, fresc i al tall, no me n’he preocupat i tampoc m’amoïna”, afegeix.

“De moment, no tenim cap problema perquè és d’hora per saber si aquests supermercats funcionaran”, comenten fonts del comerç Punt Fresc, a Andorra la Vella. “Treballem amb clients del barri que fa molts anys que venen aquí i de moment no ens ha suposat cap enrenou. Veurem els propers mesos com treballen aquests nous supermercats, els preus que tenen i si ens fan la competència”. Les mateixes fonts admeten, no obstant, certa preocupació perquè aquest tipus de superfícies grans “treballen amb poc marge i molt volum, i en tenir més vendes poden oferir preus més competitius, fet que pot acabar sent un problema per als comerços de barri”, tant a Andorra com a la mateixa capital de l’Alt Urgell.

GRANS SUPERFÍCIES

Pel que fa a les grans superfícies presents al Principat, el director d’operacions del Grup Pyrénées, Octavi Bardera, assegura que no s’ha registrat cap davallada en les vendes. En supermercats com Carrefour o Ametller Origen “no hem notat cap afectació en les vendes”. L’Aldi o l’Esclat, igual que el Mercadona, són del tipus hipermercat, mentre que Carrefour o Ametller són un model de proximitat, més del dia a dia. “L’oferta és diferent, es tracta de supermercats de proximitat, els compradors els visiten diverses vegades a la setmana. Aquest tipus de súpers complementen les grans superfícies”, indica. “No és igual la compra mensual que una família pot fer en un hipermercat que la compra que fa en el dia a dia quan necessita una cosa puntual com el pa, un paquet d’arròs o mitja dotzena d’ous”. Bardera considera que la nova oferta de supermercats de l’Alt Urgell no tindrà un impacte econòmic en el país. De fet, coincidint amb la recent obertura de Family Cash, assegura que l’oferta de preus baixos com els d’aquesta cadena suposarà un punt d’inflexió en el sector dels hipermercats a Andorra que beneficiarà els consumidors i farà que molts compradors es quedin al país a omplir la cistella de la compra.

La Cambra de Comerç va destacar fa unes setmanes que els nous establiments són una competència afegida a la qual els negocis del Principat hauran de fer front. “Afecta la competitivitat de les grans superfícies andorranes, perquè constatem un augment de la sensibilitat dels compradors i això ajuda al fet que el volum de compres registrades a l’exterior també augmenti”, asseguraven fonts d’aquesta entitat.