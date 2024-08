Les importacions d’Espanya cauen el primer semestre

El pes d’Espanya en el valor de les importacions que arriben a Andorra és inqüestionable des de ja fa molts anys. Però, darrerament, el seu lideratge s’ha anat reduint tot i mantenir un ampli avantatge respecte al segon exportador de mercaderies a Andorra, que és l’altre veí, el del nord, França. El del sud, Espanya, va acabar l’any 2023 important un 64,3% de les mercaderies. En números absoluts, 1.186 milions d’euros dels 1.843 totals de l’exercici passat.

Sis mesos després, les importacions provinents d’Espanya tenen un pes del 59,3% del total. Cinc punts menys que a final del 2023. El valor total de les mercaderies importades per Andorra el primer semestre és de 882 milions d’euros. Del total, 523 s’han gastat en productes espanyols. Són dades extretes de les bases de dades del departament d’Estadística del Govern respecte a les importacions de mercaderies.

Cal recordar que almenys des de l’any 1993 Espanya és el principal aportador de productes a Andorra. El veí del sud lidera les importacions des d’aquell any, però exercici rere exercici el seu pes ha anat augmentant i s’ha convertit en el principal proveïdor després de menjar terreny al segon importador històric d’Andorra, França. A tall d’exemple, el 1993 es van gastar 714 milions en importacions. D’aquests, 268 milions es van pagar a Espanya i 253, a França. Trenta anys després, la diferència és gairebé de mil milions.

En el primer semestre de l’any, França continua sent el segon país de la llista, però Alemanya està a punt d’igualar-lo. Del veí del nord van entrar mercaderies per un valor de 92 milions d’euros el primer semestre del 2024. Un 10,4% del total de 882 milions. Si fa no fa, és el mateix percentatge que tenia a final d’any. França va tancar el 2023 assolint el 10,5% del valor del total de les mercaderies adquirides a l’estranger per Andorra.

I ara a França sembla que li ha sortit un competidor que li podria prendre aquesta segona plaça històrica quant a les importacions d’Andorra. Es tracta d’Alemanya. El país centreeuropeu ha portat al Principat aquest primer semestre de l’any mercaderies per un valor de 81,1 milions d’euros. Ja representa el 9,1% del total. A final d’any, el pes d’Alemanya en les importacions era del 5,8%. Falta veure si aquesta evolució es consolida a final d’any i els germànics superen França en el segon lloc de països importadors.

Al final del primer semestre del 2023, Itàlia era el quart país respecte al pes de les importacions. Els europeus van acabar l’any en la cinquena posició. En els primers sis mesos del 2024, s’han rebut mercaderies d’Itàlia per un valor de 37 milions, que representa el 4,2%. La Xina va finalitzar el 2023 com el quart país a la llista. Al juny era el cinquè. Va vendre mercaderies per un valor de 23,9 milions, el 2,7%.

Cal recordar que la caiguda del pes de les importacions de França té diversos factors: històrics, estructurals i econòmics. Fins a l’entrada d’Espanya al mercat econòmic europeu, per exemple, hi havia productes que no es podien trobar al veí del sud i que, per tant, només es podien adquirir a França. Amb el pas dels anys, mercaderies que tan sols es fabricaven al veí del nord han passat també a produir-se a Espanya amb l’obertura de cadenes de producció.

Això, juntament amb les facilitats que hi ha per transportar aquests productes des de la part espanyola de la frontera, ha fet que els distribuïdors d’Andorra demanin als transportistes andorrans dur les mercaderies des del sud. La carretera de França, en mal estat i a vegades tancada a l’hivern, també és un fre.

CLAUS

1. Espanya lidera el capítol d’importacions

Espanya ja fa molts anys que és l’estat que més mercaderies ven a Andorra. Des d’almenys el 1993 lidera les importacions, que han augmentat any rere any.

2. Pèrdua de cinc punts en només sis mesos

L’estat espanyol va acabar l’any introduint al país el 64,3% del valor de les mercaderies. Sis mesos després aquest percentatge s’ha reduït fins al 59,3%.

3. França es manté segon amb un 10%

França no ha perdut pes en els primers sis mesos de l’any i continua aportant el 10% del valor de les mercaderies. Molt lluny, però, del pes del veí del sud.

4. Alemanya continua augmentant

Les importacions d’Alemanya han experimentat un creixement en el primer semestre. A final del 2023 representaven el 5,8%. A 30 de juny eren el 9,1%.