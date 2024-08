Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’AR+I ha anunciat que treballa per seqüenciar el genoma de referència de l’endemisme est-pirinenc Xatardia scabra, una planta que viu a les tarteres de l’alta muntanya andorrana. “Conèixer el genoma ens servirà per predir el comportament de l’espècie i saber com pot evolucionar”, ha comunicat el centre.