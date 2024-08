L’ambició silenciosa

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Han viscut una pandèmia, la majoria no poden emancipar-se pel preu de l’habitatge i perquè els salaris no són prou alts. Els joves d’entre vint i trenta anys que actualment arriben al mercat laboral han redefinit la manera d’entendre la feina. En anglès, aquesta actitud es coneix amb el nom de quiet ambition; en català, s’entén com una ambició silenciosa. Aquesta tendència busca l’equilibri entre la vida professional i personal, prioritza unes condicions laborals justes, la flexibilitat horària, el teletreball i la conciliació de la vida personal.