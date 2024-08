Implicació per crear zones d’autocaravanes

Jordi Torres, ministre de Turisme, va mostrar-se obert dijous passat (durant la visita d’una part del Govern a AINA) a negociar amb els comuns els aspectes prioritaris de la construcció d’un parc d’estacionament d’autocaravanes al Principat per resoldre la mancança actual. “Ens posem a disposició dels comuns i particulars”, va avançar Torres.

El ministre considera que és necessari disposar de “zones d’acollida”. “Cal regular el turisme en aquest sentit. Atendre aquesta demanda és un pas important per al sector”, va indicar Torres. Els aparcaments per a autocaravanes disposarien dels “equipaments necessaris”, com ara zones de descàrrega de residus, zones de càrrega d’aigua i presa de corrent. Pel que fa a les tarifes, de moment “no se n’ha parlat”, però el ministeri s’obre a col·laborar i estudiar la “iniciativa” que tinguin els comuns o el sector privat.

“Cal regular el turisme d’autocaravanes. És un pas important per al sector turístic”

Jordi Torres, Ministre de Turisme



Pel que fa al projecte de llei per al creixement sostenible que inclou una modificació perquè les autocaravanes pernoctin en llocs habilitats havent abonat una taxa turística, el debat sobre la pertinença d’aquesta mesura s’ha obert vivament els últims dies entre els turistes que visiten Andorra, ja que molts rebutgen la imposició d’aquest abonament. En tot cas, si la proposta s’acaba materialitzant, els agents policials seran els encarregats de comprovar que aquests vehicles compleixin la normativa.

Quant al balanç de l’espectacle estival del Cirque du Soleil, Torres va mostrar-se “globalment satisfet de l’afluència que hem tingut”. “Cal tenir en compte que enguany la cita va començar una setmana més tard”, va apuntar el ministre, que també va recordar la coincidència amb esdeveniments internacionals com ara l’Eurocopa o els Jocs Olímpics. “Pel que fa al públic, hem estat una mica per sota en relació amb l’any passat, però no és un fet preocupant. La davallada no és significativa”.

Un altre punt comentat per Torres va ser la Llei de creixement sostenible, que el ministre espera que tingui un “tràmit parlamentari fluid” per poder garantir “una aplicació de les mesures previstes al més ràpid possible”. “És una qüestió que ens preocupa”, va remarcar.

Finalment, el titular de Turisme va referir-se a dos àmbits en els quals el ministeri treballa intensament i amb prioritat: la sostenibilitat del turisme i els estudis de capacitat de càrrega. “A la tardor treballarem la Llei del turisme”, va anunciar.